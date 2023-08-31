Народный артист России Юзеф Фекета умер на 83-м году жизни

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 3 483 0

Актер и режиссер прослужил во Флотском театре 29 лет.

Народный артист России Юзеф Фекета умер на 83-м году жизни

Фото: пресс-служба Драматического театра Северного флота

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Ушел из жизни народный артист России, актер и режиссер Юзеф Васильевич Фекета. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба Драматического театра Северного флота.

Юзеф Васильевич Фекета родился 12 апреля 1941 года в Закарпатской области Украинской ССР. Играл в спектаклях в театрах Астрахани, Семипалатинска и Пермской области. С 1989 года служил во Флотском театре, которому отдал 29 лет жизни. Ставил такие спектакли как «Хозяйка Нискавуори», «Пер Гюнт», «Отец» и многие другие.

Фекету называли режиссером с уникальным подчерком. Удостоен званий «Заслуженный деятель искусств России» и «Народный артист Российской Федерации». Аристи ушел из жизни в 82 года.

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