«Самый простой способ»: московским студентам разрешили писать дипломы с помощью нейросетей

Любую информацию, полученную от бота, по-прежнему нужно будет анализировать и самостоятельно перерабатывать.

Студенты Московского городского педагогического университета (МГПУ) смогут писать выпускные квалификационные работы (ВКР) с использованием нейросетей. Об этом сообщили в пресс-службе учебного учреждения.

Так, учащимся при написании работы разрешается использовать не только учебники и научные статьи, но и искусственный интеллект, в частности, ChatGPT. Но любую информацию, полученную от бота, студентам по-прежнему будет необходимо анализировать и перерабатывать самостоятельно.

«Чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументировано излагать выводы, нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный», — заявил РИА Новости ректор вуза Игорь Реморенко.

По его мнению, студенты в любом случае рано или поздно начали бы пользоваться этими технологиями, поэтому разумнее будет научить всех пользоваться ими грамотно. Прямое списывания будет недопустимо — для этого сотрудники вуза разработали строгие правила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ChatGPT научился проверять ЕГЭ.