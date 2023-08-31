«Самый простой способ»: московским студентам разрешили писать дипломы с помощью нейросетей

|
Рита Миронова
Рита Миронова 23 0

В МГПУ разрешили студентам использовать нейросети при подготовке ВКР

«Самый простой способ»: московским студентам разрешили писать дипломы с помощью нейросетей

Фото: Роскосмос Медиа / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Любую информацию, полученную от бота, по-прежнему нужно будет анализировать и самостоятельно перерабатывать.

Студенты Московского городского педагогического университета (МГПУ) смогут писать выпускные квалификационные работы (ВКР) с использованием нейросетей. Об этом сообщили в пресс-службе учебного учреждения.

Так, учащимся при написании работы разрешается использовать не только учебники и научные статьи, но и искусственный интеллект, в частности, ChatGPT. Но любую информацию, полученную от бота, студентам по-прежнему будет необходимо анализировать и перерабатывать самостоятельно.

«Чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументировано излагать выводы, нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный», — заявил РИА Новости ректор вуза Игорь Реморенко.

По его мнению, студенты в любом случае рано или поздно начали бы пользоваться этими технологиями, поэтому разумнее будет научить всех пользоваться ими грамотно. Прямое списывания будет недопустимо — для этого сотрудники вуза разработали строгие правила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ChatGPT научился проверять ЕГЭ.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
95.93
0.22 104.45
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:06
Фандоматы в школах: какая награда ждет учащихся за сдачу тары
15:04
«Возможность выбора»: Мария Захарова описала, каким должен быть идеальный мир
14:57
Хочу жениться: в Калининграде конюх насильно похитил 16-летнюю девушку
14:55
В Москве ожидаются серьезные пробки в преддверии Дня знаний
14:52
Покусилась на святое: прихожанку, укравшую мощи святого Николая, задержали
14:50
Эхо Чернобыля: почему охота на кабанов сильно ограничена в Германии

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
Что происходит? Си Цзиньпин может пропустить саммит G20 в Индии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России