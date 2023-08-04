Бот не выдаст: ChatGPT научился проверять ЕГЭ

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Единый госэкзамен будет проверять нейросеть

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Тема:
ЕГЭ

Нейросети нивелируют человеческий фактор при оценке экзаменационных работ.

Единый госэкзамен будет принимать нейросеть. Как выяснили «Известия», такую идею намерены направить в Минпросвещения.

Похожий сервис на базе ChatGPT уже тестируют. Система успешно справляется с проверкой заданий по английскому. Но вполне осилит и другие предметы.

По мнению авторов идеи, это позволит избежать обидных погрешностей. Из-за Человеческого фактора, выпускники по статистике рискуют потерять от двух до четырех законных баллов. Применение искусственного интеллекта такие ошибки исключит.

Но есть и резонные сомнения — сложности могут возникнуть при проверке ЕГЭ по русскому. Тонкости отечественной грамматики и стилистики искусственному интеллекту пока плохо даются.

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Бот не выдаст: ChatGPT научился проверять ЕГЭ

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