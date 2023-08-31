Источник назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 25 0

ТАСС: встреча Эрдогана и Путиным планируется в Сочи 4 сентября

Источник назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Как сообщалось ранее, вероятным поводом для деловой беседы станет зерновая сделка.

Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября. Как пишет ТАСС, встреча состоится в Сочи.

«Пока встреча планируется на 4 сентября», — сообщил источник.

Дату встречи официально не анонсировали ни турецкие, ни российские власти. Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган могут встретиться уже в начале сентября, но подробностей о точной дате и месте не было.

Как стало известно ранее, вероятным поводом для деловой беседы станет зерновая сделка. Турция уже начала разрабатывать варианты, которые могли бы устроить российскую сторону.

17 июля Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Соответствующая нота была передана Киеву через Белоруссию.

Российская сторона пошла на этот шаг, так как Украина и Запад не выполняли взятые на себя обязательства. 18 июля Москва приостановила свое участие в инициативе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о попытках Турции и ООН возобновить зерновую сделку с Россией.

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