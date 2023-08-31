В городах Швеции за ночь произошло четыре взрыва

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Рита Миронова
Рита Миронова 42 0

Полиция расследует причины произошедшего.

В городах Швеции за ночь произошло четыре взрыва

Фото: www.globallookpress.com / Johan Nilsson/Tt

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В Швеции минувшей ночью произошло четыре взрыва. Как сообщает агентство Agence France-Presse (AFP), это случилось в разных городах.

Так, по данным источника, дважды взрыв прогремел в Гетеборге в первой половине ночи с интервалом в десять минут. Следующий уже через час услышали жители столичного пригорода Норсборга.

И четвертый взрыв практически одновременно с третьим произошел в городе Нючепинг, находящимся примерно в 100 километрах от Стокгольма.

Причину произошедшего устанавливают полицейские. Известно, что в результате взрывов никто не пострадал. Зафиксирован только материальный ущерб.

«В последнее время в стране выросло количество преступников, деятельность которых сопровождается взрывами», — отметил автор статьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети.

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