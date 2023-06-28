В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 90 0

Шведская полиция разрешила акцию с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в Курбан-байрам

В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Farnsworth

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Это позволили сделать в первый день мусульманского праздника.

В Стокгольме местные власти разрешили провести акцию с сожжением Корана у главной мечети города. Об этом сообщает AFP.

Более того, это позволили сделать в первый день Курбан-байрама — праздника жертвоприношения, который является одним из главных в исламе.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. К слову, он отметил самоотверженность, отвагу и мужество бойцов-мусульман, которые сегодня плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию.

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