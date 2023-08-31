«Невиданные темпы»: в «Газпроме» заявили об амбициозных планах газодобычи

Поставленные задачи, как отмечается, выполняются на 100%.

«Газпром» поставил перед собой цели в перспективу на десять лет вперед — они включают в себя развитие газодобычи и газотранспортной системы. Об этом сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

В рамках совещания с коллегами он отметил, что все поставленные задачи выполняются на 100%, при этом их реализация происходит не по графику, а опережающими темпами. Сейчас есть два направления активного развития — это Восточная газовая программа и центр газодобычи на Ямале.

«Темпы реализации Восточной газовой программы действительно впечатляют. Это невиданные темпы освоения», — обратил внимание Миллер.

Он также подчеркнул, что с начала года показатели поставок газа российским потребителям выросли, а «Газпром» будет и дальше продолжать программу газификации.

Миллер добавил, что китайский газовый рынок в 2023 году тоже показал рост. Практически 50% прироста импортных поставок КНР удалось добиться благодаря сотрудничеству с российской стороной.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Венгрии предложили поставлять российский газ по «Турецкому потоку».