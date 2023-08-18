В Венгрии предложили поставлять российский газ по «Турецкому потоку»

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

Венгрия и «Газпром» в 2021 году подписали контракты на поставки газа ежегодно в течение последующих 15 лет.

В Венгрии предложили поставлять российский газ по «Турецкому потоку»

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Energy Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас российский газ в Венгрию поступает через Украину. Но если транзит после 2024 года прекратиться, то в стране готовы получать природный ресурс через «Турецкий поток». Такую идею предложил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе брифинга, пишет издание Blikk.

«Очень важно, что существует газопровод „Турецкий поток“ с пропускной способностью в Венгрию восемь с половиной миллиарда кубометров. Она может включать в себя весь объем газа, который по контракту поступает из России в Венгрию», — сообщил министр.

Венгрия и «Газпром» в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в течение последующих 15 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия и Австрия ищут альтернативу российскому газу. Вопрос энергетической безопасности в условиях общеевропейского отказа от поставок стал важнейшим во время первого за полтора года визита канцлера Германии Олафа Шольца в соседнее государство.

+27° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 авгу...

Последние новости

21:45
Александр Буйнов вспомнил добрым словом клоуна Андрюшу: «Спасибо, профессор»
21:32
Минюст включил писательницу Линор Горалик* в реестр иноагентов
21:28
В Венгрии предложили поставлять российский газ по «Турецкому потоку»
21:14
В МИД РФ призвали ВСУ капитулировать и повернуть оружие против киевского режима
21:01
Гладков сообщил о сбитом БПЛА над Белгородской областью
20:53
Тело куратора кинофестивалей Алексея Медведева нашли в Подмосковье

Сейчас читают

Болезнь сгубила: как у клоуна Андрюши мог развиться некроз желчного пузыря
Не падайте духом: прогноз Таро на неделю с 21 по 27 августа
Она «сморщивается»: чем опасен «синдром Щелкунчика» и что это такое
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку