В Венгрии предложили поставлять российский газ по «Турецкому потоку»

Сейчас российский газ в Венгрию поступает через Украину. Но если транзит после 2024 года прекратиться, то в стране готовы получать природный ресурс через «Турецкий поток». Такую идею предложил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе брифинга, пишет издание Blikk.

«Очень важно, что существует газопровод „Турецкий поток“ с пропускной способностью в Венгрию восемь с половиной миллиарда кубометров. Она может включать в себя весь объем газа, который по контракту поступает из России в Венгрию», — сообщил министр.

Венгрия и «Газпром» в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в течение последующих 15 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия и Австрия ищут альтернативу российскому газу. Вопрос энергетической безопасности в условиях общеевропейского отказа от поставок стал важнейшим во время первого за полтора года визита канцлера Германии Олафа Шольца в соседнее государство.