Надбавка от звания: народный артист Юрий Чернов раскрыл размер пенсии

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 8 0

Актер Чернов рассказал, что получает надбавку к пенсии от мэра Москвы

Надбавка от звания: народный артист Юрий Чернов раскрыл размер пенсии

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда призвал не верить артистам, которые любят прибедняться.

Народный артист России Юрий Чернов принял участие в открытом российском кинофестивале «Волгоградский факел». Актер рассказал изданию aif.ru, из чего складывается его пенсия.

Он признался, что получает доплату к основной пенсии, которая предоставляется мэром Москвы. Ее сумма составляет 30 тысяч рублей.

«Это добавка мне как народному артисту, живущему в Москве. Мы, народные, получаем по 30 тысяч плюсом от мэра», — поделился 74-летний актер.

При этом артист удивился, что некоторые «народные» жалуются на копеечную пенсию в 20 тысяч рублей без всяких доплат. Он посоветовал не верить этому.

«Если актер называет какие-то бешеные гонорары, делите на пять. Если актер говорит, что получает маленькую сумму, умножайте ее на два», — пошутил Чернов.

Артист сыграл более 100 ролей, наиболее яркие из них — ученик Сыромятников из «Доживем до понедельника» и папа Сыроежкина в «Приключениях Электроника».

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт назвала категории россиян, которым повысят пенсию с 1 сентября.

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