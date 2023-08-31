Не остался в стороне: посол США «полакомился» рыбой из вод Фукусимы

Эфирная новость 19 0

Посол США в Японии съел выловленную у АЭС «Фукусима» рыбу

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Так он захотел продемонстрировать, что не боится того, что еда может быть заражена тритием.

В Японии набирает обороты кампания по поддержке отечественной рыбы. После премьер-министра страны к дегустации морепродуктов, выловленных у берегов Фукусимы, присоединился посол США.

Так он захотел продемонстрировать, что не боится того, что еда может быть заражена тритием. Именно этот радиоактивный элемент сейчас попадает в океан вместе с водой, сливающейся с аварийной АЭС «Фукусима».

С началом сброса продажи японской рыбы в других странах резко упали, от импорта отказался соседний Китай. В это же время Россельхознадзор по Приморью сообщил, что морская живность, пойманная у префектуры Фукусима, пока нерадиоактивна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Японии Фумио Кисида в компании с главами разных ведомств отведал рыбу и морепродукты, выловленные в префектуре Фукусима, где ранее начался сброс воды с аварийной АЭС.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
96.33
0.40 104.94
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:14
Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Брянской областью
21:14
Малолетние хулиганы взорвали сумку доставщика еды в Москве — видео
21:05
ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю на купянском направлении
20:57
Делала? Звезда «Универа» Самбурская рассказала правду о ринопластике
20:51
«Россети» построят 570 километров линий электропередачи в Петербурге в 2023 году
20:47
В Донской монастырь привезли одноименную икону Божией Матери

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
«Трансформируется»: как изменится Даша Букина в продолжении «Счастливы вместе»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России