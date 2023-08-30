Премьер Японии Кисида показательно отведал выловленную у «Фукусимы» рыбу

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45 0

Премьер Японии Кисида съел выловленную у «Фукусимы» рыбу

Фото, видео: REUTERS / CABINET PUBLIC AFFAIRS OFFICE

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Китай же после сброса воды с аварийной станции запретил импорт продукции, добытой в этом районе.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в компании с главами разных ведомств отведал рыбу и морепродукты, выловленные в префектуре Фукусима, где ранее начался сброс воды с аварийной АЭС.

Политики, пробуя блюда, одобрительно кивали на камеры. Таким образом они решили на своем примере доказать, что японские продукты сохранили свою безопасность для потребителя.

Тем не менее, Китай уже запретил импорт рыбы, выловленной в районе сброса воды с «Фукусимы». Российский Роспотребнадзор ситуацию без внимания тоже не оставил, усилив санитарный контроль за рыбной продукцией, поступающей из азиатской страны.

Ранее 5-tv.ru писал, как Россия могла бы спасти мир от сброшенной с «Фукусимы» воды. Мнением по этому поводу поделился знаменитый биохимик, создатель боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк.

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