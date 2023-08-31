В Донской монастырь привезли одноименную икону Божией Матери

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 234 0

Ожидается, что святыню посетит патриарх Кирилл.

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Донской монастырь в Москве прибыла одноименная икона Божией Матери, которая считается заступницей православных воинов и всего Отечества. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru. Поклониться иконе можно с 31 августа по 2 сентября.

Святыню доставили из Третьяковской галереи. Встречу Донской иконой Божией Матери возглавил наместник монастыря митрополит Каширский Феогност.

Один из прихожан более подробно рассказал про значение святыни, которая была написана Феофаном Греком еще в далеком 1380 году.

«Донская икона Божией Матери является символом русского духа, одной из самых наиболее почитаемых икон и основой православного мира», — рассказал 5-tv.ru мужчина, который присутствовал на церемонии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл должен 1 сентября в 9:30 совершить литургию в Большом Донском соборе. А после ее окончания епископ проведет молебен перед Донской иконой Божией Матери.

Ранее 5-tv.ru публиковал православный календарь на 2023 год.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
96.33
0.40 104.94
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:14
Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Брянской областью
21:14
Малолетние хулиганы взорвали сумку доставщика еды в Москве — видео
21:05
ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю на купянском направлении
20:57
Делала? Звезда «Универа» Самбурская рассказала правду о ринопластике
20:51
«Россети» построят 570 километров линий электропередачи в Петербурге в 2023 году
20:47
В Донской монастырь привезли одноименную икону Божией Матери

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
«Трансформируется»: как изменится Даша Букина в продолжении «Счастливы вместе»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России