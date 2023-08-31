Суд арестовал продюсера Палагаева по делу об убийстве депутата из Дагестана

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Полина Долгова
Полина Долгова 45 0

52-летнего мужчину задержали по ходатайству следователя.

Суд арестовал продюсера Палагаева по делу об убийстве депутата из Дагестана

Фото: © РИА Новости / Валерий Левитин

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Продюсер Грант Палагаев подозревается в убийстве 55-летнего экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева, сообщает ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

52-летний продюсер был арестован по ходатайству следователя следственного отдела по Одинцово.

На сайте ведомства указывается, что 26 августа 2023 года в частном доме, расположенном в СНТ «Тихая Дубрава» Одинцовского городского округа, между подозреваемым и его знакомым произошел конфликт. Причиной ссоры стала личная неприязнь.

Предварительно, в ходе драки подозреваемый выстрелил в Гамзаева из огнестрельного оружия. От полученного ранения тот скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Палагаев известен по работам «Тайный город» с Павлом Прилучным и «Соловей-Разбойник» с Иваном Охлобыстиным.

Ранее 5-tv.ru писал, что кинопродюсер Палагаев был ранен в перестрелке в доме под Москвой.

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