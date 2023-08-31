Международные резервы России за неделю выросли на один миллиард долларов

Международные резервы России увеличились на один миллиард долларов. Такой рост получился за неделю с 18 по 25 августа, сообщает Центробанк.

По состоянию на 18 августа, запасы РФ были на уровне 579,5 миллиарда долларов. Теперь объем резервов составляет 580,5 миллиардов долларов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы в иностранной валюте и монетарном золоте, которые принадлежат Банку России и правительству.

Несмотря на то, что Запад не уменьшает санкционное давление на Россию, резервы РФ растут в 2023 году за счет доходов с экспорта от продажи энергоресурсов. Однако темпы роста замедляются в сравнение с предыдущим годом. Часть запасов РФ сейчас заморожена.

Ранее 5-tv.ru писал, что в «Газпроме» заявили об амбициозных планах газодобычи.