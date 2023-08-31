Зеленский заявил о готовности баллотироваться: «Никогда не оставлю страну»

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 8 0

Зеленский заявил о готовности баллотироваться в случае выборов на Украине

Зеленский заявил о готовности баллотироваться: «Никогда не оставлю страну»

Фото: www.globallookpress.com / James McGill

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Состоятся ли в следующем году выборы президента Украины?

Действующий президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что готов баллотироваться на повторный срок, если в стране пройдут выборы в 2024 году, сообщает португальский телеканал RTP.

«В 2024 году, если конфликт продолжится и если выборы будут проведены, я никогда в жизни не оставлю свою страну», — заявил он.

Журналисты отмечают, что глава государства высказал такое желание только при условии, если выборы состоятся.

Прежде Зеленский заявил, что заниматься выборами во время военного положения в стране запрещено, но их можно организовать, если парламент поддержит новые реформы, Запад окажет материальную поддержку, а международные наблюдатели пойдут «в окопы».

Прежде депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Зеленский подписал принятые парламентом законы о продлении военного положения и о всеобщей мобилизации в стране еще на 90 суток.

Зеленский был назначен на пост главы государства весной 2019 года, ближайшие выборы были намечены на 31 марта 2024 года. Однако в связи с введенным на Украине военном положением, голосование не может проводиться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил, что Киеву не хватит обещанного числа истребителей F-16.

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