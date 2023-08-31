Зеленский заявил, что Киеву не хватит обещанного числа истребителей F-16

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

Зеленский: Киеву нужно 160 F-16, которые не дадут России доминировать в небе

Зеленский заявил, что Киеву не хватит обещанного числа истребителей F-16

Фото: www.globallookpress.com / Italian Ministry Of Defence Hand

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Тема:
Спецоперация

Украинский лидер опасается доминирования России в воздушном пространстве.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет больше истребителей F-16. По его словам, Киеву необходимо 160 военных самолетов для доминирования над российскими пилотами. Такую цифру он назвал в беседе с португальским телеканалом RTP.

По словам президента, Киев договорился с «поставщиками» о 50-60 истребителях, однако сейчас он хочет сказать о другом.

«Всего нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные ВВС, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве», — прокомментировал он.

Зеленский обратил внимание на то, что поставки F-16 затянулись и ВСУ не получили их в необходимый им срок. Он также признал, что сейчас российская авиация обладает сейчас абсолютным господством над украинской.

Вместе с тем лидер Незалежной понимает, что пилотирование F-16 будет непростым для украинских боевиков. Истребители должны появиться в зоне СВО после нового года, но до этого момента важно обучить летчиков и инженеров к обращению с ними.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский анонсировал начало работы на Украине британской оборонной компании.

Тема:
Спецоперация
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