Зеленский заявил, что Киеву не хватит обещанного числа истребителей F-16
Зеленский: Киеву нужно 160 F-16, которые не дадут России доминировать в небе
Фото: www.globallookpress.com / Italian Ministry Of Defence Hand
Украинский лидер опасается доминирования России в воздушном пространстве.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет больше истребителей F-16. По его словам, Киеву необходимо 160 военных самолетов для доминирования над российскими пилотами. Такую цифру он назвал в беседе с португальским телеканалом RTP.
По словам президента, Киев договорился с «поставщиками» о 50-60 истребителях, однако сейчас он хочет сказать о другом.
«Всего нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные ВВС, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве», — прокомментировал он.
Зеленский обратил внимание на то, что поставки F-16 затянулись и ВСУ не получили их в необходимый им срок. Он также признал, что сейчас российская авиация обладает сейчас абсолютным господством над украинской.
Вместе с тем лидер Незалежной понимает, что пилотирование F-16 будет непростым для украинских боевиков. Истребители должны появиться в зоне СВО после нового года, но до этого момента важно обучить летчиков и инженеров к обращению с ними.
Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский анонсировал начало работы на Украине британской оборонной компании.
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