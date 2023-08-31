В московском ТЦ «Ривьера» произошла массовая драка

В московском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Ривьера» произошел конфликт. Предварительно, между спортсменами и зрителями завязалась драка во время пресс-конференции, сообщает ТАСС.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России отметили, что о конфликте пришло сообщение от очевидцев.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, участники инцидента не обнаружены», — сообщили в ведомстве.

Также в распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места инцидента. На них видно, как толпа устраивает потасовку, кричит и толкается, а также бегает по торговому комплексу.

По факту произошедшего проводится проверка. На данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Они опрашивают свидетелей, изучают записи камер видеонаблюдения. О пострадавших сведений не поступало.

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