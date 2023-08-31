Малолетние хулиганы взорвали сумку доставщика еды в Москве

По факту произошедшего проводится проверка.

В Москве малолетние хулиганы взорвали сумку доставщика еды. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры инцидента.

Все произошло в центре города на Большой Декабрьской улице. Несовершеннолетние забросили в квадратную сумку петарду, когда курьер вошел в подъезд, чтобы доставить заказ.

В Уфе подросток устроил стрельбу недалеко от детского сада

Взрыв петарды был сопровожден громким звуком. В результате происшествия пострадавших нет. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru писал, что гимнастка сорвалась с перекладины под куполом цирка в Барнауле.