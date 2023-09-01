В России стартовал эксперимент по исламскому банкингу

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В пилоте примут участие четыре региона: Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан. Он будет работать по принципам шариата.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Банкинг по нормам ислама протестируют в России. Пилотный проект стартует сегодня в четырех регионах. Участникам таких финансовых операций не разрешается зарабатывать на процентах, а также вкладывать деньги в запретные сферы, пишут «Известия».

К таким относят торговлю табаком, алкоголем и оружием. А еще игорный бизнес и производство свинины. Эксперимент продлится два года, а если окажется успешным — подобные сервисы появятся по всей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России впервые купили страховку за цифровые рубли.

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