В России стартовал эксперимент по исламскому банкингу

Банкинг по нормам ислама протестируют в России. Пилотный проект стартует сегодня в четырех регионах. Участникам таких финансовых операций не разрешается зарабатывать на процентах, а также вкладывать деньги в запретные сферы, пишут «Известия».

К таким относят торговлю табаком, алкоголем и оружием. А еще игорный бизнес и производство свинины. Эксперимент продлится два года, а если окажется успешным — подобные сервисы появятся по всей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России впервые купили страховку за цифровые рубли.