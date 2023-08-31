Третья форма валюты в деле: в России впервые купили страховку за цифровые рубли

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 26 0

В России впервые купили страховку за цифровые рубли

Третья форма валюты в деле: в России впервые купили страховку за цифровые рубли

Фото: EPA / ТАСС

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Совершить операцию можно буквально в один клик. Ничего сложного, а главное — безопасно.

В России во время пилотирования цифрового рубля протестировали новую операцию — клиенты «Ингосстраха» за третью форму национальной валюты купили страховые полисы для путешественников и от несчастных случаев. К эксперименту планирует подключиться в сентябре и страховая компания ВСК, сообщили «Известия».

Кроме того, оплату товаров и услуг с помощью цифрового рубля опробовали и в крупнейших банках. Всего виртуальные кошельки открыли несколько сотен россиян. В будущем их число будет увеличиваться, поскольку пилотирование запустили только в середине августа.

Как оплачивать цифровым рублем? Сначала клиент выбирает необходимый продукт и получает сгенерированный QR-код. После с помощью банковского приложения загружает его и проводит операцию. Все достаточно просто и быстро.

Как писал ранее 5-tv.ru, в массовый оборот цифровые рубли планируется ввести не раньше 2025 года.

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