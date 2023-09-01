Самый крупный пожар в истории Европы: огонь продолжает уничтожать Грецию

В стране продолжают борьбу с непредсказуемой и коварной стихией.

Греция сейчас во власти огненной стихии. Лесные пожары сделали погорельцами тысячи людей. К тушению привлечены местные военные и операторы дронов, а также спасатели из десятков стран мира.

Но до победы над огнем еще далеко — только за день в стране появились три десятка новых очагов! Подробнее о критической ситуации в стране рассказал корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лесной пожар привел к взрывам на складе боеприпасов в Греции.