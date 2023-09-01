В Иордании гость свадьбы случайно застрелил жениха
Погибшему было всего 20 лет.
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
В Иордании на свадьбе один из гостей открыл стрельбу и случайно убил жениха. О трагедии рассказало издание Emirates 24/7.
Во время празднования бракосочетания молодой пары один из гостей на радостях открыл огонь из оружия. Шальная пуля попала в грудь жениху. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже скончался. Мужчине было всего 20 лет.
Управление общественной безопасности Иордании осудило произошедшее и пообещало привлечь стрелявшего к наказанию. Кроме того, они попросили жителей страны отказаться от такой «традиции» на свадьбах.
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