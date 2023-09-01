В Иордании гость свадьбы случайно застрелил жениха

|
Алексей Панков
Алексей Панков 47 0

Погибшему было всего 20 лет.

В Иордании гость свадьбы случайно застрелил жениха

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Читайте нас в: Дзен Новости

В Иордании на свадьбе один из гостей открыл стрельбу и случайно убил жениха. О трагедии рассказало издание Emirates 24/7.

Во время празднования бракосочетания молодой пары один из гостей на радостях открыл огонь из оружия. Шальная пуля попала в грудь жениху. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже скончался. Мужчине было всего 20 лет.

Управление общественной безопасности Иордании осудило произошедшее и пообещало привлечь стрелявшего к наказанию. Кроме того, они попросили жителей страны отказаться от такой «традиции» на свадьбах.

Аспиранта УрФУ из Габона зарезали в Екатеринбурге

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Троицка, который отправил своей возлюбленной коробку с самодельным взрывным устройством, отказался признавать вину. Мужчине не понравилось, что суд квалифицировал его действия по статье за преднамеренное убийство.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
96.33
0.40 104.94
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

9:16
Алкоголь, люксовое авто, штрафы и один миллион рублей: райдер рэпера Гуфа
9:09
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме под Сыктывкаром
9:05
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
9:02
Влад Соколовский отказался скрывать от дочери правду о своих изменах: «Страдали все»
8:51
Вторая успешная операция за утро: российские военные взорвали БПЛА под Люберцами
8:43
Кармические узлы: нынешний супруг Нелли Ермолаевой дружит с ее бывшим

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях
В Беслане почтили память погибших при теракте в школе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России