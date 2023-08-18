Аспиранта УрФУ из Габона зарезали в Екатеринбурге

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 46 0

Во время драки африканец лишился жизни. Виновных уже нашли?

Аспиранта УрФУ из Габона зарезали в Екатеринбурге

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Ужасный инцидент произошел в Екатеринбурге. Неизвестные убили уроженца Габона Франсуа Нджелассили, который проходил аспирантуру в Уральском федеральном университете (УрФУ). Об этом сообщила источник издания URA.RU.

Она видела, что 32-летний африканец отдыхал вместе с девушкой в одном фаст-фуд ресторане на улице Малышева. Затем завязался конфликт с неизвестными людьми. Аспирант вступил в драку, но обидчик достал холодное оружие и нанес ножевые ранения по африканцу. От них мужчина и скончался.

Известно, что Нджелассили трудился над научной работой, а в свободное время любил поиграть в футбол. Он выступал за команду университета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьник в Екатеринбурге зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности. Молодые люди не смогли разрешить вспыхнувшую ссору и один из них схватился за нож.

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