Авто врезалось в инспектора ГИБДД в центре Казани

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Первую помощь пострадавшему оказали коллеги.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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В центре Казани автомобилист сбил инспектора ГИБДД, который вручную регулировал движение. Водитель не заметил запрещающего жеста и врезался в полицейского.

У него — перелом ноги. Первую помощь оказали коллеги — на место приехало несколько экипажей ДПС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лихач уходил от полицейской погони, но его остановил грузовик. Во Владивостоке водитель дорогой иномарки протаранил на дороге легковушку, но решил не останавливаться и уехал с места ДТП.

Нарушителя стал преследовать экипаж ДПС. Пытаясь оторваться, водитель не вписался в поворот и залетел под большегруз.

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