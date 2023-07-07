Срезало крышу: лихач влетел в грузовик во время погони с участием ДПС

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Водитель врезался в грузовик во время погони с участием ДПС во Владивостоке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Владелец автомобиля, на удивление, отделался лишь небольшими травмами.

Лихач уходил от полицейской погони, но его остановил грузовик. Во Владивостоке водитель дорогой иномарки протаранил на дороге легковушку, но решил не останавливаться и уехал с места ДТП.

Нарушителя стал преследовать экипаж ДПС. Пытаясь оторваться, водитель не вписался в поворот и залетел под большегруз.

Машине срезало капот и крышу. Но при этом владелец автомобиля получил лишь небольшие травмы.

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