Свергнутый президент Нигера и его семья заболели малярией

В Нигере произошел мятеж, и президента страны Мохамеда Базума свергли. Выяснилось, что сейчас глава государства испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Бывший министр иностранных дел Нигера Хассуми Массуду рассказал, что президент, его жена и сын заболели малярией.

Дипломат пояснил испанскому изданию Pais, что он поддерживает связь с Базумом. Хоть политик и заболел опасной болезнью, его состояние удовлетворительное.

«У них нет электричества. Нет холодильника, чтобы хранить продукты и сейчас достаточно жарко. В Нигере сейчас больше 40 градусов. Очень много москитов и у них проблемы со сном. Они все заразились малярией из-за москитов», — сообщил экс-министр иностранных дел.

Дипломат подчеркнул, что у свергнутого президента довольно-таки суровые условия жизни. Но тем не менее политик не унывает и борется с болезнью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мятежники в Нигере аннулировали соглашения с Францией по безопасности.