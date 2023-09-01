Свергнутый президент Нигера и его семья заболели малярией

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 715 0

Политик живет в ужасных условиях. Они и стали причиной болезни?

Свергнутый президент Нигера и его семья заболели малярией

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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В Нигере произошел мятеж, и президента страны Мохамеда Базума свергли. Выяснилось, что сейчас глава государства испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Бывший министр иностранных дел Нигера Хассуми Массуду рассказал, что президент, его жена и сын заболели малярией.

Дипломат пояснил испанскому изданию Pais, что он поддерживает связь с Базумом. Хоть политик и заболел опасной болезнью, его состояние удовлетворительное.

«У них нет электричества. Нет холодильника, чтобы хранить продукты и сейчас достаточно жарко. В Нигере сейчас больше 40 градусов. Очень много москитов и у них проблемы со сном. Они все заразились малярией из-за москитов», — сообщил экс-министр иностранных дел.

Дипломат подчеркнул, что у свергнутого президента довольно-таки суровые условия жизни. Но тем не менее политик не унывает и борется с болезнью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мятежники в Нигере аннулировали соглашения с Францией по безопасности.

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