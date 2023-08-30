Мятежники в Нигере аннулировали соглашения с Францией по безопасности

Мятежники в Нигере аннулировали все соглашения с Францией в области безопасности. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что военный совет Нигера приостановил действие договора о военном присутствии французских сил на территории государства. На вывод зарубежных войск выделен месяц. Кроме того, мятежники отменили введенный 27 июля комендантский час.

Захватившие власть в Нигере военные 26 августа дали послу Франции 48 часов, чтобы покинуть африканское государство. Такие же условия были поставлены перед вооруженными силами европейского государства.

Смена власти в Нигере в результате государственного переворота произошла 26 июля. В этот день избранный президент страны Мохамед Базум был снят со своей должности, его место занял Абдуррахман Тчиани, который во время переворота руководил гвардией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пришедшие к власти в африканском Габоне военные остановили работу главного порта страны в Либревиле. До этого они свергли действующее правительство, объявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов в стране.