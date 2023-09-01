«Мастерство и преданность»: Путин поздравил Гармаша с юбилеем

Народному артисту России исполняется 65 лет.

Сегодня, 1 сентября, народный артист России Сергей Гармаш празднует свой юбилей. Ему исполнилось 65 лет. Мимо такой круглой даты не смог пройти президент России Владимир Путин. Он поздравил актера и отметил его яркий талант и преданность любимому делу. Именно это и помогло Гармашу добиться высот в своей профессии. Телеграмму с поздравлением опубликовали на сайте Кремля.

«Уважаемый Сергей Леонидович! Поздравляю Вас с 65-летним юбилеем. Яркий артистический темперамент, мастерство и преданность избранному делу помогли Вам добиться профессионального успеха, стать одним из наиболее популярных и востребованных российских актеров», — отмечал Путин.

Президент добавил, что творчество актера глубокое и искреннее. И он по праву заслужил признание коллег и любовь зрителей. Политик пожелал актеру крепкого здоровья, удачи и всего самого хорошего.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин поздравил ветерана Кульпова со 100-летием.