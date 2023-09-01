«Мастерство и преданность»: Путин поздравил Гармаша с юбилеем

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 55 0

Путин поздравил Гармаша с юбилеем

«Мастерство и преданность»: Путин поздравил Гармаша с юбилеем

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Народному артисту России исполняется 65 лет.

Сегодня, 1 сентября, народный артист России Сергей Гармаш празднует свой юбилей. Ему исполнилось 65 лет. Мимо такой круглой даты не смог пройти президент России Владимир Путин. Он поздравил актера и отметил его яркий талант и преданность любимому делу. Именно это и помогло Гармашу добиться высот в своей профессии. Телеграмму с поздравлением опубликовали на сайте Кремля.

«Уважаемый Сергей Леонидович! Поздравляю Вас с 65-летним юбилеем. Яркий артистический темперамент, мастерство и преданность избранному делу помогли Вам добиться профессионального успеха, стать одним из наиболее популярных и востребованных российских актеров», — отмечал Путин.

Президент добавил, что творчество актера глубокое и искреннее. И он по праву заслужил признание коллег и любовь зрителей. Политик пожелал актеру крепкого здоровья, удачи и всего самого хорошего.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин поздравил ветерана Кульпова со 100-летием.

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
96.33
0.40 104.94
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

12:31
Глава «Росатома» Лихачев провел урок физики для школьников Краснодарского края
12:23
В Наро-Фоминске полиция изъяла 270 килограммов наркотиков у иностранца
12:20
Бессонные ночи: Тодоренко пожаловалась на усталость из-за болезни сына
12:15
Вандалы раскрасили памятник Брежневу на Украине в желто-голубые цвета
12:13
Школьники создали стикеры для учебного профиля Сферум в VK Мессенджере
12:01
Лавров: Россия открыла безвозмездные поставки продовольствия в Африку

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России