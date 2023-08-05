«Крылом к крылу»: Путин поздравил ветерана Кульпова со 100-летием

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 581 0

Владимир Путин поздравил Ветерана ВОВ Николая Кульпова со 100-летием

«Крылом к крылу»: Путин поздравил ветерана Кульпова со 100-летием

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Во времена Второй мировой мужчина бок о бок воевал с французскими летчиками. Какие еще подвиги совершил пилот?

Ветерану Второй мировой войны, летчику Николаю Кульпову исполнилось 100 лет. Президент России Владимир Путин поздравил героя войны с десятым юбилеем. Политик назвал жизнь мужчины образцом преданного служения Родине.

Владимир Путин перечислил заслуги Николая Кульпова в сражениях в своей поздравительной телеграмме, которую 5 августа опубликовали на сайте Кремля.

«В годы Великой Отечественной войны вы прошли боевой путь до Восточной Пруссии, где сражались „крылом к крылу“ с французскими летчиками авиаполка „Нормандия — Неман“. Довелось вам воевать и в небе над Кореей, где вы также в полной мере проявили исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилотажа», — отмечал Путин.

Президент России уверен в том, что такой человек, как Кульпов знает ценность настоящей дружбы и барства по оружию. Особенно в борьбе за правое дело. Политик также отметил общественно-просветительскую деятельность, которой ветеран занимается долгие годы. Этим летчик помогает сделать историческую правду и взаимопонимания между народами более прочными.

Путин от всей души пожелал ветерану доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и всего наилучшего.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником.

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«Крылом к крылу»: Путин поздравил ветерана Кульпова со 100-летием

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