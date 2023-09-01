В Наро-Фоминске полиция изъяла 270 килограммов наркотиков у иностранца

В подмосковном Наро-Фоминске полицейские обнаружили иностранца, которому принадлежало 270 килограммов наркотиков. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранного гражданина около 270 килограммов наркотиков», — рассказала сотрудник госструктуры.

Предположительно вещества из разряда тяжелых. По информации РИА Новости, речь может идти о героине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-президента Федерации водного поло Петербурга Алексея Балая и генерального директора «Центра реабилитации и иммунокоррекции доктора Борисова» Игоря Тихонова задержали по делу о наркотиках. Оба подозреваемых отправлены под стражу.

Следствие установило, что 25 августа Балай и Тихонов купили смеси с содержанием метадона и отвезли их к гаражу в деревне Старая Слобода в Ленобласти.