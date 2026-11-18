Александра Бортич назвала героизмом воспитание детей без чьей‑либо поддержки

Актриса Александра Бортич заявила, что матери, которые в одиночку тянут на себе воспитание детей, заслуживают особого уважения. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Все в твоих руках».

«Я считаю, что мамы, которые в соло воспитывают детей, 24 на 7 с ними, они просто герои. Это невероятный, неподъемный труд», — считает артистка.

Бортич подчеркнула, что каждая мать должна иметь возможность отдыхать без детей, если позволяют обстоятельства. При этом она с сожалением отметила, что далеко не каждая женщина может себе это позволить. Самой актрисе в этом плане повезло.

«Я пользуюсь помощью, но, к сожалению, не всем это доступно. И эти мамы просто потрясающие герои для меня», — добавила Александра.

Сама Бортич воспитывает одного ребенка — 22 июня 2020 года артистка родила сына Александра от бизнесмена Евгения Савельева. Пара в следующем году официально узаконила свои отношения, однако спустя два года она сообщила о разводе с мужем.

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