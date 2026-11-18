Александра Бортич заявила, что не всем людям готова дать второй шанс

Актриса Александра Бортич заявила, что не всегда готова возобновлять отношения с людьми после обид и разочарований. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Все в твоих руках».

Артистка считает, что в вопросах прощения нет универсальных правил — он сугубо индивидуальный, поскольку каждый человек сам решает, как поступить в той или иной ситуации.

Однако в жизни Александры были люди, которым она не представляет возможным снова довериться.

«Ситуации очень разные бывают. Я, например, имею такой опыт, который не представляю, чтобы я давала второй шанс некоторым людям. А некоторым можно и дать», — пояснила она.

При этом Бортич вспомнила и о собственных ошибках. По ее словам, спустя несколько лет она иногда переосмысливала свое поведение и старалась исправить ситуацию, даже если с того момента прошло уже немало времени.

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