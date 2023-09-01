Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ходе беседы глав двух государств.

В Кремле назвали точную дату и место переговоров Путина и Эрдогана. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встречу организуют 4 сентября в Сочи. Лидеры двух государств проведут беседу около полудня.

«Действительно переговоры пройдут в понедельник [4 сентября], в Сочи, это будет середина дня», — пояснил Песков в ходе традиционного брифинга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что будет темой предстоящих переговоров Путина и Эрдогана. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отмечал, что президенты могут обсудить, в частности, возможность возобновления зерновой сделки и безопасность в регионе. К тому же, он допускает, что лидеры России и Турции могут поднять вопросы совместных проектов в сфере экономики и энергетики, а также обстановку на Черном море и обеспечение судоходства.