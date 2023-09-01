Несколько вариантов: как накопить на высшее образование ребенка

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

Проблема особенно актуальна для тех, чьи отпрыски закончат школу в следующем году.

Несколько вариантов: как накопить на высшее образование ребенка

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger

Учеба в университете — дело дорогое, но столь необходимое в современной жизни. Многие родители задаются вопросом, как именно накопить на высшее образование для их детей.

Издание Газета.ру пишет, что трудно изначально угадать, какую профессию выберет для себя ребенок. От уровня вуза зависит и стоимость обучения, но средняя цена в России составляет 180 тысяч рублей в год.

Срок, за который можно накопить деньги на обучение, для многих является довольно долгим. Поэтому хорошим решением будет инвестировать в ценные бумаги.

Они позволят получить доходность выше инфляции — с облигаций можно заработать до 15% годовых. При этом, как отмечается, не стоит вкладываться в недвижимость.

Дело в том, что ее ликвидность сейчас очень низка. И, если возникнет необходимость продать ее, есть вероятность того, что сделать это будет сложно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк повысит надбавки по потребительским кредитам с долговой нагрузкой.

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