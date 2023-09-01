«Не может повлиять»: в Кремле оценили размещение военных предприятий на Украине

Сможет ли производство вооружений на территории этой страны изменить ход конфликта?

Размещение военных предприятий на Украине не способствует урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции», — сказал чиновник в ходе брифинга.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с гендиректором британской компании по производству оружия BAE Systems Чарльзом Вудберном.

По его словам, производство вооружения на территории страны уже началось. Английское предприятие, в частности, занимается изготовлением гаубиц L119 и M777, также на производстве создают БМП CV90.