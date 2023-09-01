«Не может повлиять»: в Кремле оценили размещение военных предприятий на Украине

Песков: военные предприятия на Украине не способствуют урегулированию конфликта
Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН
Сможет ли производство вооружений на территории этой страны изменить ход конфликта?
Размещение военных предприятий на Украине не способствует урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции», — сказал чиновник в ходе брифинга.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с гендиректором британской компании по производству оружия BAE Systems Чарльзом Вудберном.
По его словам, производство вооружения на территории страны уже началось. Английское предприятие, в частности, занимается изготовлением гаубиц L119 и M777, также на производстве создают БМП CV90.
- 1 сент
- Украина внесла корпорации PepsiCo и Mars в список «спонсоров войны»
- 1 сент
- «Росатом»: ядерные объекты России остаются целью атак Киева
- 1 сент
- Шойгу поздравил слушателей Военной академии Генштаба ВС РФ с 1 сентября
- 1 сент
- Десантники армии России уничтожили отряд ВСУ под Артемовском
- 1 сент
- Российские гаубицы превращают в пыль укрепления ВСУ
- 1 сент
- Потеряли ближайшего союзника: в Британии горюют из-за отставки Уоллеса и ситуации на Украине
- 1 сент
- Минобороны: ПВО успешно отразила атаку дрона над Белгородской областью
- 1 сент
- Доказано: БМП-3 превзошла M2 Bradley по характеристикам
- 1 сент
- «Позвонить в Киев»: в США нашли способ быстро прекратить конфликт на Украине
- 1 сент
- Российские силы поразили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР
Читайте также
51%
0.40 104.94
0.49
Нашли ошибку?