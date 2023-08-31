Зеленский анонсировал начало работы на Украине британской оборонной компании

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Рита Миронова
Рита Миронова 18 0

Зеленский встретился в Киеве с гендиректором BAE Systems Вудберном

Зеленский анонсировал начало работы на Украине британской оборонной компании

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Kotenko

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Тема:
Спецоперация

Какое вооружение будет производить зарубежное предприятие?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с гендиректором британской компании по производству оружия BAE Systems Чарльзом Вудберном.

«Лучшее оружие, которое сейчас помогает нашим воинам защищать Украину, должно производиться на Украине. Развитие собственного производства оружия — топ-приоритет», — написал Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, производство вооружения на территории страны уже началось. Британская компания, в частности, занимается изготовлением гаубиц L119 и M777, также на производстве создают БМП CV90.

До этого стало известно, что Бен Уоллес покинул пост министра обороны Великобритании. Он неоднократно критиковал Украину за то, что она не испытывает благодарности перед Западом за оказанную ей военную помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто занял должность Бена Уоллеса на посту министра обороны Британии.

Тема:
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