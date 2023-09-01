Почти два миллиона детей пошли в первый класс в День знаний

Сегодня в России — День знаний, на торжественные линейки собрались дети и родители по всей стране. В первый класс пошли почти два миллиона человек.

Учебный год начался с торжественного поднятия российского флага и «Разговора о важном». Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков — об эмоциях детей и педагогов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил школьников и учителей с Днем знаний. Сегодня кто-то из подростков пошел в первый класс, а кто-то — в последний, и совсем скоро ворвется в большую жизнь.

Глава государства вместе с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым принимает участие в запуске строительства в республике трех школ с обучением на русском языке в онлайн-формате. В ходе мероприятия он и обратился к педагогам и школьникам.