Президент России Владимир Путин поздравил школьников и учителей с Днем знаний. Сегодня кто-то из подростков пошел в первый класс, а кто-то — в последний и совсем скоро ворвется в большую жизнь.

Глава государства сегодня вместе с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым принимает участие в запуске строительства в республике трех школ с обучением на русском языке в онлайн-формате. В ходе мероприятия он и обратился к педагогам и школьникам.

«Символично, что мы даем старт этому важному, востребованному проекту именно 1 сентября, в День знаний, который как в России, так и в Киргизии знаменует начало нового учебного года. И, пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником киргизских и, конечно, российских школьников, студентов, учителей и педагогов», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава «Росатома» Лихачев провел урок физики для школьников Краснодарского края.