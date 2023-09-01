Путин поздравил школьников и учителей с Днем знаний

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 66 0

В честь праздника глава государства проведет открытый урок «Разговор о важном» с подрастающим поколением.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Дружинин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин поздравил школьников и учителей с Днем знаний. Сегодня кто-то из подростков пошел в первый класс, а кто-то — в последний и совсем скоро ворвется в большую жизнь.

Глава государства сегодня вместе с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым принимает участие в запуске строительства в республике трех школ с обучением на русском языке в онлайн-формате. В ходе мероприятия он и обратился к педагогам и школьникам.

«Символично, что мы даем старт этому важному, востребованному проекту именно 1 сентября, в День знаний, который как в России, так и в Киргизии знаменует начало нового учебного года. И, пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником киргизских и, конечно, российских школьников, студентов, учителей и педагогов», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава «Росатома» Лихачев провел урок физики для школьников Краснодарского края.

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
96.33
0.40 104.94
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

15:23
Женщину, укравшую мощи Николая Чудотворца, отпустили домой: но есть нюанс
15:18
Новая зависимость: Германия «подсела» на удобрения из России
15:10
Путин: за последние 4,5 года было построено более 900 школ
15:09
Тревожный знак: в Японии впервые нашли тритий у места сброса воды с «Фукусима-1»
15:06
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Анура из Подмосковья
15:03
«Спали под дверью, приезжали в другие города»: Наталью Рудову преследовал фанат

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
Актриса Сильвина Луна умерла на 44-м году жизни из-за последствий пластики
Повторили 1943 год? Могли ли свергнутого президента Нигера намеренно заразить малярией
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России