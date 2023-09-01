«Росатом»: ядерные объекты России остаются целью атак Киева

Временная уязвимость российских атомных объектов вызывает беспокойство у руководства конкретных компаний. С соответствующим заявлением в рамках открытого урока в образовательном центре «Сириус» к аудитории вышел глава Росатома Алексей Лихачев, сообщают «Известия».

По словам генерального директора госкорпорации, на сегодняшний день у высшего руководства предприятия есть варианты по защите и сохранению имеющихся мощностей. В первую очередь, в управлении планируют уделить внимание плотному сотрудничеству с МАГАТЭ и администрацией Энергодара как ключевой точкой, отвечающей за работу Запорожской АЭС.

«Мы видим, что атомная инфраструктура не выходит из целей киевских, это очень беспокоит», — сознался он.

Сейчас, по словам Лихачева, обстановка в Энергодаре Запорожской области остается напряженной, украинские войска обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Росатом» получил лицензию на строительство четвертого блока АЭС в Египте.