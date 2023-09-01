«Росатом»: ядерные объекты России остаются целью атак Киева

В управлении компании предложили свои способы обеспечить безопасность инфраструктуры.
Фото: Таисия Воронцова / ТАСС
Временная уязвимость российских атомных объектов вызывает беспокойство у руководства конкретных компаний. С соответствующим заявлением в рамках открытого урока в образовательном центре «Сириус» к аудитории вышел глава Росатома Алексей Лихачев, сообщают «Известия».
По словам генерального директора госкорпорации, на сегодняшний день у высшего руководства предприятия есть варианты по защите и сохранению имеющихся мощностей. В первую очередь, в управлении планируют уделить внимание плотному сотрудничеству с МАГАТЭ и администрацией Энергодара как ключевой точкой, отвечающей за работу Запорожской АЭС.
«Мы видим, что атомная инфраструктура не выходит из целей киевских, это очень беспокоит», — сознался он.
Сейчас, по словам Лихачева, обстановка в Энергодаре Запорожской области остается напряженной, украинские войска обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома.
Ранее 5-tv.ru писал, что «Росатом» получил лицензию на строительство четвертого блока АЭС в Египте.
- 1 сент
- Шойгу поздравил слушателей Военной академии Генштаба ВС РФ с 1 сентября
- 1 сент
- Десантники армии России уничтожили отряд ВСУ под Артемовском
- 1 сент
- Российские гаубицы превращают в пыль укрепления ВСУ
- 1 сент
- Потеряли ближайшего союзника: в Британии горюют из-за отставки Уоллеса и ситуации на Украине
- 1 сент
- Минобороны: ПВО успешно отразила атаку дрона над Белгородской областью
- 1 сент
- Доказано: БМП-3 превзошла M2 Bradley по характеристикам
- 1 сент
- «Позвонить в Киев»: в США нашли способ быстро прекратить конфликт на Украине
- 1 сент
- Российские силы поразили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР
- 1 сент
- Поддержка с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день
- 1 сент
- В США усомнились, что Abrams помогут ВСУ в контрнаступлении
51%
0.40 104.94
0.49
Нашли ошибку?