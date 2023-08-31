«Росатом» получил лицензию на строительство четвертого энергоблока АЭС в Египте

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Безопасность перед началом работ была подтверждена.

«Росатом» получил лицензию на строительство четвертого энергоблока АЭС в Египте

Фото: Росатом-Атом-пресса / ТАСС

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Государственная корпорация «Росатом» получила соответствующее разрешение на строительство четвертого энергоблока атомной электростанции «Эль-Дабаа» на территории Египта. Об этом проинформировала пресс-служба АО «Атомстройэкспорт» в своем Telegram-канале.

На протяжении нескольких дней управление по ядерному и радиологическому регулированию Арабской Республики Египет (ENRRA) проводило проверку, в процессе которой была подтверждена готовность к старту возведения нового энергоблока.

«Совет директоров ENRRA на своем заседании 30 августа 2023 года принял решение о выдаче лицензии на строительство энергоблока № 4 АЭС „Эль-Дабаа“», — указано в опубликованном сообщении.

Вице-президент АО «Атомстройэкспорт» Алексей Кононенко отметил, что работы на АЭС идут в строгом соответствии с планом. Он назвал получение лицензии «ключевой вехой», которую удалось достичь в 2023 году.

«Эль-Дабаа» стала первой АЭС в Египте. Расположена она недалеко от Каира — в провинции Махтур.

Ранее 5-tv.ru писал, что главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт работе АЭС «Аккую».

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