Матвиенко приняла участие в открытии центра «Содружество» в Воронеже

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 11 0

Чему будут учить молодежь в новой мегашколе с суперсовременным оборудованием?

Фото, видео: Совет Федерации РФ

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в видеоконференциях в рамках международного сотрудничества по созданию образовательного центра «Содружество» в Воронеже. Она отметила, что, без всяких прекрас, это — настоящая мегашкола с суперсовременным оборудованием, в которой получать образование будет не только интересно, но и максимально комфортно.

«Центр оснащен суперсовременным оборудованием. Здесь предусмотрены художественные мастерские, студия хореографии, спортивная площадка, специальный научный блок с лабораториями, кабинеты робототехники и даже садовый планетарий», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Известно, что строительство центра реализовали в рамках нацпроета «Образование» под личным кураторством президента страны Владимира Путина.

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