Ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство

|
Алина Крылова
Алина Крылова 32 0

Ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство в России

Ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

Читайте нас в: Дзен Новости

В чем уникальность этого оружия?

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» заступил на боевое дежурство. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс „Сармат"», — цитирует главу госкорпорации РИА Новости.

В конце июня 2023 года президент России Владимир Путин пообещал оснастить армию страны мощным ракетным комплексом с «новой тяжелой ракетой». Оружие отличается от своих «предшественников» большей дальностью полета и непредсказуемостью траектории полета.

На сегодняшний день ни у одной страны мира нет аналогов «Сармата». США располагают схожей системой, но она значительно уступает отечественной по техническим характеристикам.

Ранее 5-tv.ru писал о главных достоинствах ракетного комплекса «Сармат».

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
96.33
0.40 104.94
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

15:23
Женщину, укравшую мощи Николая Чудотворца, отпустили домой: но есть нюанс
15:18
Новая зависимость: Германия «подсела» на удобрения из России
15:10
Путин: за последние 4,5 года было построено более 900 школ
15:09
Тревожный знак: в Японии впервые нашли тритий у места сброса воды с «Фукусима-1»
15:06
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Анура из Подмосковья
15:03
«Спали под дверью, приезжали в другие города»: Наталью Рудову преследовал фанат

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
Актриса Сильвина Луна умерла на 44-м году жизни из-за последствий пластики
Повторили 1943 год? Могли ли свергнутого президента Нигера намеренно заразить малярией
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России