Ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство в России
Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos
В чем уникальность этого оружия?
Стратегический ракетный комплекс «Сармат» заступил на боевое дежурство. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс „Сармат"», — цитирует главу госкорпорации РИА Новости.
В конце июня 2023 года президент России Владимир Путин пообещал оснастить армию страны мощным ракетным комплексом с «новой тяжелой ракетой». Оружие отличается от своих «предшественников» большей дальностью полета и непредсказуемостью траектории полета.
На сегодняшний день ни у одной страны мира нет аналогов «Сармата». США располагают схожей системой, но она значительно уступает отечественной по техническим характеристикам.
Ранее 5-tv.ru писал о главных достоинствах ракетного комплекса «Сармат».
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