Названы три главных достоинства новой тяжелой ракеты «Сармат»

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Игорь Рязов
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Военный эксперт Литовкин рассказал о достоинствах новых тяжелых ракет «Сармат»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry; ВКонтакте / viktorlitovkin; ruptly.tv;5-tv.ru

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В ближайшее время российские войска получат новый стратегический ракетный комплекс, сообщил Владимир Путин. В чем уникальность этого оружия?

Президент РФ Владимир Путин заявил 22 июня, что в ближайшее время на вооружении российской армии появятся первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. На этом фоне 5-tv.ru решил выяснить у военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, в чем уникальность этого оружия и какие оно имеет достоинства.

«Это тяжелые ракеты, которые весят 210 тонн и могут нести к цели более десяти боеголовок. Даже говорят о 15-16 боеголовках индивидуального наведения. То есть выстреливают ракету „Сармат“ из шахты <…> на каком-то участке траектории отделяется от нее головная часть с боеголовками, и они по одной отходят от основы и летят к цели. Каждая боеголовка имеет свой адрес цели», — назвал первое достоинство комплекса «Сармат» Виктор Литовкин.

Второе достоинство новой тяжелой ракеты «Сармат» — увеличенная дальность полета. Если ее предшественник «Воевода» мог лететь на 11-12 тысяч километров, то новая ракета преодолевает дистанцию уже в 15-16 тысяч километров.

«Практически „Сармат“ может лететь к цели как через Северный полюс, так и через Южный. А у нашего вероятного противника на Юге нет никаких средств противоракетной обороны», — подчеркнул военный эксперт.

Третье достоинство «Сармата» — непредсказуемая траектория полета всех боеголовок. В воздухе они могут менять курс по крену и тангажу, однако все равно поразят цель.

«Вот главные достоинства „Сармата“. Он прошел испытания. Но пока только бросковые — проверяли, как ракета выходит из шахты. Пусков боевых и учебных еще не было. Поэтому „Сармат“ еще не принят на вооружение, но в ближайшее время он будет поставлен на боевое дежурство. Будем ждать этого события», — отметил собеседник 5-tv.ru.

В заключение Виктор Литовкин сказал, что ни у одной страны в мире нет оружия, аналогичного «Сармату» по техническим характеристикам. У США есть стратегическая ракета Minuteman III, но она несет всего от одной до трех боеголовок и летает на 11 тысяч километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые российские фрегаты и корветы вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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