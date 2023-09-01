Глава «Росатома» Лихачев провел урок физики для школьников Краснодарского края

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 19 0

О чем рассуждали политик и дети? Что нового узнали подростки?

Глава «Росатома» Лихачев провел урок физики для школьников Краснодарского края

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

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Руководитель «Росатома» Алексей Лихачев провел урок физики для школьников Краснодарского края. Занятие проводилось в рамках масштабного марафона «Поделись своим знанием», организованном Российским обществом «Знание».

«Моя задача сегодня это показать вам огромную широту этой темы и огромную отдачу, пользу для человечества, которая таится в этих технологиях», — подчеркнул Лихачев.

Глава госкорпорации объяснил молодежи, какие знания нужны, чтобы служить стране. Алексей Лихачев также говорил с подростками о роли человека или коллектива в том, чтобы поставить знания на службу стране и всему человечеству. В заключение он посоветовал подросткам расширить в дальнейшем эти знания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Росатом» построит АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке.

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