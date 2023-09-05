«Он не справился, он устал»: Алла Рид объяснила, что надломило Градского

Певица похожа на маэстро в желании брать на себя большую ответственность.

Александр Градский любил заниматься всеми делами самостоятельно. Об этом бывшая участница шоу «Голос» и солистка театра «Градский Холл» Алла Рид эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

«Александр Борисович вообще любил все делать сам. Он сам готовил, он сам в театре занимался всем абсолютно: от руководства уборщицами до, так сказать, подписания договоров. И не говоря уже о творческой части», — делится артистка.

По мнению Аллы Рид, маэстро просто-напросто устал от количества дел, которые ему нужно было держать под контролем.

«Он не справился, он устал. И в какой-то момент, когда уже у него была возможность наслаждаться жизнью и получать вот эти плоды от долгих лет ожиданий, когда построится театр, когда он сможет воплотить все свои желания, мечты, — он устал», — убеждена певица.

Алла Рид отметила, что она похожа на Градского в желании брать на себя ответственность за многие вещи.

«Это качество имеет очень серьезную обратную сторону, это тоже надо понимать», — отметила артистка.

Детство Аллы Рид прошло в городе Куйбышеве, которому с 1991 года вновь вернули его прежнее название — Самара. После окончания школы девушка переехала в Москву, где поступила в Государственную академию славянской культуры, а позже она стала студенткой ГИТИСа. В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. Маэстро привил артистке любовь к Владимиру Высоцкому, и сейчас Алла Рид является первой и единственной певицей, которая официально исполняет песни советского поэта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Рид металась между Григорием Лепсом и Александром Градским.