Это будет масштабно: Путин анонсировал конкурс для семей России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 11 0

Путин: в РФ будут проводить конкурс для семей будут для развития ценностей

Это будет масштабно: Путин анонсировал конкурс для семей России

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Состязание поможет в развитии традиционных ценностей.

Владимир Путин рассказал, что в РФ в скором времени будет проводиться новый конкурс, в котором могут поучаствовать все семьи страны. Об этом президент объявил в рамках открытого урока со школьниками «Разговоры о важном», который прошел в День знаний.

Российский лидер подчеркнул, что конкурс призван внести вклад в развитие традиционных семейных ценностей.

В открытом уроке, который проводит в пятницу, 1 сентября, Владимир Путин, принимают участие 30 школьников, все они имеют выдающиеся достижения в учебе, а также являются победителями различных международных олимпиад и конкурсов. Глава государства обсуждает с подрастающим поколением такие важные вопросы как вечные ценности и планы на будущее.

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Это будет масштабно: Путин анонсировал конкурс для семей России

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