Прямая трансляция открытого урока с Владимиром Путиным в День знаний

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Алина Крылова
Алина Крылова 3 631 0

В праздничный день президент России проведет личную беседу со школьниками о вечных ценностях и важных приоритетах.

Прямая трансляция открытого урока с Владимиром Путиным в День знаний

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном» в честь общероссийского праздника — Дня знаний. Глава государства обсудит с подрастающим поколением вечные ценности и планы на будущее. Прямую трансляцию смотрите на 5-tv.ru.

«В открытом уроке примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов», — отмечалось в анонсе пресс-службы Кремля.

Также российский лидер примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах. Мероприятие пройдет в формате видео-конференц-связи.

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