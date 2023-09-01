Прямая трансляция открытого урока с Владимиром Путиным в День знаний

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном» в честь общероссийского праздника — Дня знаний. Глава государства обсудит с подрастающим поколением вечные ценности и планы на будущее. Прямую трансляцию смотрите на 5-tv.ru.

«В открытом уроке примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов», — отмечалось в анонсе пресс-службы Кремля.

Также российский лидер примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах. Мероприятие пройдет в формате видео-конференц-связи.