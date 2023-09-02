«Она боролась»: Максим Аверин раскрыл последние слова матери перед смертью

Родительница актера скончалась после продолжительной болезни в 2017 году.

Актер Максим Аверин вспомнил, что говорила его мать в последние минуты жизни. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

«Мамины последние (слова. — Прим. ред.): „Пожить бы“… Жизнелюбие у меня от нее… Она всегда была очень нездорова, но не могла себе представить, что существует с ограничениями, не любит, не живет. Она не поддавалась болезни, она боролась со смертью», — подчеркнул артист.

Звезда также рассказал, что при жизни она сильно волновалась за него и младшего брата.

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Актер раскрыл обстоятельства, при которых узнал о кончине родительницы. Это произошло во время съемок сериала «Склифосовский».

«Я выбежал на улицу, подышал и вернулся, понимая, что там стоит 50 человек, которым нужно закончить эту работу. Доснялся», — подытожил актер.

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