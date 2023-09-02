«Она боролась»: Максим Аверин раскрыл последние слова матери перед смертью
Максим Аверин узнал о смерти матери на съемках сериала
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
Родительница актера скончалась после продолжительной болезни в 2017 году.
Актер Максим Аверин вспомнил, что говорила его мать в последние минуты жизни. Об этом пишет издание 7Дней.ru.
«Мамины последние (слова. — Прим. ред.): „Пожить бы“… Жизнелюбие у меня от нее… Она всегда была очень нездорова, но не могла себе представить, что существует с ограничениями, не любит, не живет. Она не поддавалась болезни, она боролась со смертью», — подчеркнул артист.
Звезда также рассказал, что при жизни она сильно волновалась за него и младшего брата.
Максим Аверин тяжело пережил смерть мамы: «Много работал, иначе сошел бы с ума»
Актер раскрыл обстоятельства, при которых узнал о кончине родительницы. Это произошло во время съемок сериала «Склифосовский».
«Я выбежал на улицу, подышал и вернулся, понимая, что там стоит 50 человек, которым нужно закончить эту работу. Доснялся», — подытожил актер.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Аверин ведет себя на публике вызывающе.
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