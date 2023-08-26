Обнимается с замужними: почему Максим Аверин ведет себя на публике вызывающе

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 73 0

Психолог Зберовский: Аверин обнимает замужних актрис для привлечения внимания

Обнимается с замужними: почему Максим Аверин ведет себя на публике вызывающе

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Постоянные намеки звезды «Глухаря» на бурную личную жизнь интригуют публику.

Психолог Андрей Зберовский назвал причину вызывающего поведения на публике актера Максима Аверина. Об этом сообщает издание utro.ru со ссылкой на интернет-портал о знаменитостях.

По мнению эксперта, завидную частоту публикаций неоднозначных снимков, на которых звезда обнимается или целуется с замужними актрисами, можно объяснить его стремлением привлечь к интерес к своей персоне. Таким образом Аверин создает некую психологическую интригу, необходимую для публичного человека.

И это при том, что эти манипуляции знаменитость осуществлял с Анной Якуниной, Марией Куликовой и Марией Порошиной, у которых были либо мужья, либо бойфренды. Эти обстоятельства не мешали звезде «Глухаря» преследовать свои цели.

«Человеку, который занимается публичной деятельностью, положено привлекать к себе интерес. Возможно, это игра на интересе к себе. Он создает психологическую актерскую интригу. Плюс это добавляет пикантности его жизни, ему самому становится интереснее жить», — резюмировал специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Якунина назвала нерушимым творческий союз с Авериным.

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