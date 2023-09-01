На огневом рубеже: что сейчас происходит в районе Клещеевки

Эфирная новость 50 0

ВС РФ отразили за неделю 36 атак со стороны ВСУ в районе Клещеевки

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

В общей сложности только за неделю были отражены 36 атак.

За последние несколько дней подразделения ВСУ предприняли многочисленные попытки прорвать нашу оборону на донецком направлении — и все они закончились провалом.

В общей сложности только за неделю были отражены 36 атак, в которых противник потерял более двух тысяч боевиков, три десятка танков и бронемашин.

Самая напряженная борьба идет в районе Клещеевки. Там работает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ подорвались в американской бронемашине.

 

Тема:
Спецоперация
1 сент
В Донецке при обстреле ВСУ погибла шестилетняя девочка
1 сент
Попало на видео: боевики ВСУ подорвались в американской бронемашине
1 сент
На Украине задумались об экстрадиции беженцев для пополнения рядов ВСУ
1 сент
Глава украинской военной разведки призвал перенести конфликт на территорию России
1 сент
«В ловушке»: в США предрекли Украине потерю стратегически важных городов
1 сент
«Не может повлиять»: в Кремле оценили размещение военных предприятий на Украине
1 сент
Украина внесла корпорации PepsiCo и Mars в список «спонсоров войны»
1 сент
«Росатом»: ядерные объекты России остаются целью атак Киева
1 сент
Шойгу поздравил слушателей Военной академии Генштаба ВС РФ с 1 сентября
1 сент
Десантники армии России уничтожили отряд ВСУ под Артемовском
+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
96.34
0.01 104.61
-0.33
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

21:41
В Белоруссии заявили о нарушении границы польским военным вертолетом
21:30
Захарова провела открытый урок в Горчаковском лицее МГИМО
21:22
Минюст включил журналиста Дмитрия Муратова* в реестр иноагентов
21:14
Администратора Telegram-канала Moscow Calling отправили под домашний арест
21:03
«Проводили в первый класс»: Волочкова отвела в школу дочь домработницы
20:55
Мишустин сыграл в настольный теннис со школьником в московской школе

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
«Попадет на стол к россиянам»: чем грозит сброс радиоактивной воды с «Фукусимы»
«Она умирает и переживает за него!» — Путин впервые рассказал историю любви и смерти в своей семье
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России