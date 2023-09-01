На огневом рубеже: что сейчас происходит в районе Клещеевки

В общей сложности только за неделю были отражены 36 атак.

За последние несколько дней подразделения ВСУ предприняли многочисленные попытки прорвать нашу оборону на донецком направлении — и все они закончились провалом.

В общей сложности только за неделю были отражены 36 атак, в которых противник потерял более двух тысяч боевиков, три десятка танков и бронемашин.

Самая напряженная борьба идет в районе Клещеевки. Там работает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ подорвались в американской бронемашине.